Roma Katolik Kilsəsinin rəhbəri Papa XIV Leonun andiçmə mərasimi keçirilir.

Metbuataz xəbər verir ki, Müqəddəs Pyotr Kilsəsində XIV Leonun pontifikatı rəsmən başlayır.

Müxtəlif ölkələrdən gələn insanlar Roma Papası ilə bağlı şüarlar səsləndiriblər.

Azərbaycanı bu mərasimdə spiker Sahibə Qafarova təmsil edir.

