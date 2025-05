“A-frame” tikdirmək istəyənlərin nəzərinə

Son dövrlər Azərbaycanda, xüsusilə də rayonlarda və istirahət bölgələrində "A-frame" tipli evlərə maraq əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Həm turizm obyekti tikdirmək istəyənlər, həm də sadə vətəndaşlar belə evlərə maraq göstərirlər.

Memar Muxtar Ərturan Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, son bir il ərzində belə A-frame evlərin inşası, alışı və satışı əsasən Abşeron yarımadasında, həmçinin turistik mərkəzləri olan rayonlarımızda böyük vüsət alıb:

“Bunun müsbət tərəfləri odur ki, "A-frame" evlər tez bir müddətdə inşa olunur. Çünki bu evlərinin inşasında daş, karkas, beton kimi vasitələr az istifadə olunur, buna baxmayaraq dayanıqlılığı uzunmüddətlidir. Daş evlər kimi tam möhkəm olmasa da, "A-frame" evlər Azərbaycan iqliminə – küləyə, qara və istiyə dözümlü olduqları üçün əlverişlidir”.

M.Ərturanın sözlərinə görə, "A-frame" evlərlə bağlı Azərbaycan inşaat bazarında mütəxəssislərin sayı azdır. Ona görə də bu tip evlərin necə inşa olunması barədə çox az adam məlumatlıdır:

“Bu sahədə məlumatı olmayan bəzi şəxslər pul qazanmaq məqsədilə “A-frame evlərin ucuz qiymətə satışı” adı altında tikintisini həyata keçirirlər. Reklamlarda tez-tez rast gəlirik ki, “cəmi 15 min manata a-frame evlər və ya “cəmi 20 min manata 6 otaqlı A-frame” və s. Amma bunlar hamısı yanlış fikirlərdir. "Frame" sözünün mənası metal karkas, ferma tipli deməkdir. Ferma tipli binalar isə əsasən metal konstruksiyada inşa olunur. Bu isə onu göstərir ki, layihələndirmə və tikinti zamanı həm monolit betondan, həm də metal konstruksiyadan istifadə olunmalıdır. Əfsuslar olsun ki, "A-frame" evləri tikən bəzi şirkətlər və fərdi şəxslər, xüsusilə maklerlər standartlara uyğun tikmirlər. Yerli topoqrafik planlara əsaslanmadan, bəzi hallarda fundamenti normal şəkildə hazırlamırlar. Həmçinin metal konstruksiyasını hazırlayarkən aşırımlara diqqət yetirmirlər. Bunun da nəticəsində ya həmin evlərin birinci mərtəbəsi su altında qalır, ya da gələcəkdə evin özündə səslər əmələ gəlir, izolyasiya məsələlərində problemlər yaranır”.

Mütəxəssis qeyd edib ki, günümüzdə bazarda yeni standartlara uyğun inşa olunan "A-frame" evlərin qiyməti bir kvadrat metr üçün 320, 380, 400 manat civarındadır:

“A-frame ev inşa edilərkən üç əsas məsələyə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Birinci, evin fundamentinin düzgün təyin olunması, yəni qurulacağı yerin uyğunluğu və fundament qatının qalınlığı ilə tərkibində istifadə olunan armaturun düzgün seçilməsidir. İkinci məsələ metal konstruksiyada istifadə olunan dəmirlərin en kəsiyinin standartlara uyğun olması və bütün bağlantıların 100 faiz etibarlı şəkildə yerinə yetirilməsidir. Üçüncüsü isə "A-frame"də istifadə olunan dam örtüyü və pəncərələrin xüsusi izolyasiya qatı ilə təmin olunmasıdır. Çünki bu formatlı evlərdə dam birbaşa yer səviyyəsindən başlayır. Bu isə hər hansı rütubət, nəmişlik və digər bu kimi problemlərin yaranmasına səbəb ola bilər. Ona görə də izolyasiya məsələlərinə ciddi yanaşılmalıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, burada “kürsü” yoxdur və bu da onu izolyasiya baxımından daha həssas edir”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

