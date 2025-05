"Son Zəng"in dəqiq tarixi məlum oldu

Bu il ümumi təhsil müəssisələrində "Son zəng" iyunun 14-ü keçiriləcək.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, tədbir saat 10-da başlayıb, ən gec saat 12:00-da yekunlaşmalıdır.

Tədbirdə bayağı musiqilər səsləndirilməməli, zorakılığı və zərərli vərdişləri təbliğ edən, siyasi, cinsi, dini və irqi ayrı-seçkili məzmunlu ifadələr işlədilməməlidir.

Təlimata əsasən "Son zəng” tədbiri müəssisələrdə tədris prosesinə mane olmadan keçirilməlidir. Həmçinin tədbirdə iştirak edən şagirdlərin xarici görkəminin və geyiminin oxuduğu təhsil müəssisəsinin nizam-intizam qaydalarına uyğun və səliqəli olması təmin edilməlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.