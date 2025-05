"Qalatasaray" Barış Alper Yılmazın transfer qiymətini yüksəldib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qalatasaray" futbolçunu transfer etmək istəyən klublardan 40 milyon avro tələb edəcək. İngiltərə klublarının futbolçunun xidmətində maraqlı olduğu deyilir.

Qeyd edək ki, Barış Alper Yılmaz bu mövsüm 48 oyunda 14 qol və 6 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

