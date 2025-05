9-cu sinif şagirdlərinin nəzərinə

“Rəqəmsal Bacarıqlar” təmayüllü 10-cu siniflərə qəbul üçün onlayn imtahan 22–31 may tarixlərində həyata keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, imtahan prosesi learn.algoritmika.az platforması vasitəsilə elektron şəkildə həyata keçiriləcək.

Onlayn imtahan mərhələsində yalnız qeydiyyatdan keçmiş şagirdlər, e-poçt ünvanlarına göndərilən istifadəçi adı və şifrə ilə sistemə daxil olaraq iştirak edə bilərlər.

Qeyd edək ki, 22–31 may tarixləri arasında istənilən gün və saatda imtahan prosesində iştirak mümkündür, lakin imtahana daxil olduqda vaxt sayımı dərhal başlayır və 90 dəqiqə ərzində tamamlanmalıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.