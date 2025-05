"Türkiye Bursları" ilə bağlı narazılıq

Türkiyənin hər il xarici tələbələr üçün təşkil etdiyi "Türkiye Bursları" təqaüd proqramı ilə bağlı narazılıq var.

Bununla bağlı Metbuat.az-ın qaynat xəttinə müraciət edən valideyn bildirib ki, övladı artıq iki ildir sözügedən təqaüd proqramına müraciət etsə də, hər dəfə heç bir əsas göstərilmədən imtina cavabı alır və müsahibə mərhələsinə belə çağırılmır.

Valideyn qeyd edib ki, övladı Türkiyənin rəsmi YÖS (“Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı”) imtahanından 440 bal toplasa da, bu nəticə onun təqaüddən yararlanması üçün kifayət etməyib:

“Tanıdığımız elə tələbələr var ki, YÖS imtahanında iştirak etməyiblər, sadəcə attestatla müraciət ediblər və həm müsahibəyə çağırılıblar, həm də təqaüd qazanıblar. Bu zaman bizdə də sual yaranır ki, seçim nə üzrə aparılır? Azərbaycanda bu təqaüdlərin bəzən pul qarşılığında verildiyi barədə iddialar dolaşır. Pulu və tanışı olmayan, amma layiq olan tələbələr kənarda qalır, digərləri isə seçilir”.

Müraciətdə həmçinin qeyd olunub ki, məsələ ilə bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına (YTB) dəfələrlə sorğu göndərilsə də, aydın və əsaslandırılmış cavab verilməyib.

Məsələ ilə bağlı Türkiyə Bursları üzrə ekspert Tapdıq Nəcəfəliyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bu proqram dünyanın yüzlərlə ölkəsindən minlərlə namizədin müraciət etdiyi, çox yüksək rəqabətin olduğu beynəlxalq bir təqaüd proqramıdır. Təəssüf ki, yüksək nəticələrə malik olmaq belə bu proqramda mütləq seçim anlamına gəlmir.

Ekspert qeyd edib ki, müsahibəyə çağırış və ümumilikdə seçim prosesi müəyyən meyarlar üzrə aparılır:

1. Akademik göstəricilər (attestat, imtahan nəticələri, beynəlxalq və ya yerli imtahanlar),

2. Sosial fəaliyyətlər və ictimai iştirakçılıq,

3. Motivasiya məktubu və gələcək planlar,

4. Təqaüdə ehtiyac dərəcəsi,

5. Müraciət edilən ixtisas üzrə uyğunluq və ölkə kvotaları.

“Yəni təkcə yüksək YÖS balı, GPA və ya attestat nəticələri yetərli deyil, bu, bir neçə mərhələdən ibarət kompleks seçim sistemidir. Yəni YÖS balı yüksəkdirsə, seçilməlidir, anlamına gəlmir. Motivasiya məktubu necə yazılıb, referans məktubu kim tərəfindən yazılıb - bunlar 1-ci mərhələ üçün çox önəmli nüanslardır. Hətta deyərdim ki, motivasiya və referans məktubları daha çox təsir edir. Əgər müsahibə mərhələsinə çağırılıblarsa, o zaman önəmli olan müsahahibədə necə iştirak etməkdir. Məsələn, bizim bir tələbəmiz 98 GPA-sı olmasına baxmayaraq, mulakatda özünü yaxşı tərəfdən göstərə bilmədiyindən təqaüd qazana bilmədi, ona görə də mən məsləhət edirəm ki, müraciət zamanı digər faktorlar da nəzərə alınsın”, - deyə T.Nəcəfquliyev əlavə edib.



Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

