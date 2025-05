"Real" Alonsonun tələbini rədd etdi - Bu futbolçudan imtina edildi

“Real Madrid” “Bayer Leverkuzen”in futbolçusu Florian Virtsin transferindən imtina edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real”ın yeni məşqçisi olacağı deyilən Xabi Alonso futbolçunun transferini tələb etsə də, klub rəhbərliyi imtina edib. Bildirilir ki, “Real” rəhbərliyi “Bayer Leverkuzen”in tələb etdiyi 150 milyon avronu qiymətin baha olması səbəbilə ödəmək istəmir.

Qeyd edək ki, Florian Virtsin “Real Madrid”ə transfer olmaq istədiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi. İddialara görə, futbolçu “Bavariya” ilə razılıq əldə etsə də, müqavilə imzalamayıb. “Bild” qəzetində dərc edilən xəbərə görə, futbolçu “Real”la razılığa gəlmək istədiyi üçün “Bavariya” ilə müqavilə imzalamayıb. “Real”la razılıq əldə edilməsə Florian Virts “Bavariya”nın təklif etdiyi müqaviləyə imza atacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.