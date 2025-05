Ronaldo Messi ilə bir araya gələ bilər - Sürpriz transfer

"Əl Nəssr"in futbolçusu Kriştiano Ronaldo barədə yeni iddia ortaya atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçunun Mərakeşə transfer ola biləcəyi iddia edilib. Məlumata görə, FİFA Klublararası Dünya Çempionatına qatılacaq Mərakeş təmsilçisi “Vaydad Kasablanka” Ronaldonu transfer etmək üçün hərəkətə keçib. Bu transfer reallaşarsa, Ronaldo yenidən “İnter Mayami” forması ilə turnirdə çıxış edəcək əzəli rəqibi Lionel Messi ilə eyni turnirdə iştirak etmək imkanı əldə edəcək.

Qeyd edək ki, Kriştiano Ronaldonun başqa kluba transfer olmağı nəzərdən keçirdiyi barədə iddialar dərc edilmişdi. İddialara görə, komandasının bu mövsüm kubok qazana bilməməsi Ronaldonun yeni təklifləri nəzərdən keçirməsinə səbəb olub. Məlumata görə, futbolçu “Əl-Nəssr” arasında müqavilənin uzadılması ilə bağlı danışıqları dayandırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.