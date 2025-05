Bakıda keçirilən minifutbol üzrə dünya çempionatında Qazaxıstan və Polşa yığmaları qarşılaşıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, Milli Gimnastika Arenasında baş tutan F qrupunun matçında polşalılar 2:1 hesablı qələbəyə seviniblər.

Qeyd edək ki, bu gün baş tutan digər görüşlərdə İspaniya Qananı (3:0), İndoneziya Kosta Rikanı (1:0), Çexiya Argentinanı (2:1) məğlub edib. Monteneqro - Tailand matçında heç-heçə qeydə alınıb - 1:1.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.