Aprelin 13-də baş tutan 9-cu siniflərin buraxılış imtahanın nəticələri bu gün açıqlana bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məleykə Abbaszadə məlumat verib.

“Proses esselərin yoxlanılmasına görə yubanıb, amma mənə məlumat verilib ki, proses bu gün yekunlaşacaq” - M.Abbaszadə bildirib.

