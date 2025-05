Bulvardakı attraksionlar nə dərəcədə təhlükəsizdir?

Zaman-zaman Bulvardakı attraksionların təhlükəsizliyi ilə bağlı ictimaiyyətdə narahatlıqlar yaranır. Xüsusilə uşaqlar və ailələrin sıxlıqla istifadə etdiyi bu əyləncə vasitələrinin texniki baxımdan nə dərəcədə etibarlı olması, onların mütəmadi yoxlanılıb-yoxlanılmaması və fövqəladə hallara qarşı hazırlıq vəziyyəti cəmiyyətin diqqət mərkəzindədir.

Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əfsanə Mehdiyeva Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, attraksionlardan istifadə edən ziyarətçilərin təhlükəsizliyini və rahatlığını təmin etmək məqsədilə Milli Park ərazisindəki bütün attraksionlarda İdarənin tabeliyindəki Qurğuların istismarı şöbəsinin ixtisaslaşmış əməkdaşları tərəfindən gündəlik əsasda nəzarət-yoxlama tədbirləri həyata keçirilir:

“Bununla yanaşı, mütəmadi qaydada kənar mütəxəssislər tərəfindən qurğuların texniki təhlükəsizlik tələblərinə uyğunluğu yoxlanılır və mühəndis-texniki heyətin bilik səviyyəsi daim qiymətləndirilir. Attraksionlarda defektoskopiya, ölçü işləri, sınaq və yoxlamaların aparılması məqsədilə əlavə yoxlamalar həyata keçirilir”.

Ə.Mehdiyeva əlavə edib ki, əlverişsiz hava, xüsusilə güclü külək şəraitində, Milli Park ərazisindəki attraksionlar təhlükəsizlik səbəbindən fəaliyyət göstərmir:

“Xüsusilə, ölçülərinə görə fərqlənən və daha mürəkkəb mexanizmi ilə hava şəraitinin təsirlərinə daha çox məruz qalan “Panorama” attraksionu küləyin sürəti 11 m/s-dən artıq olduqda, eləcə də tufan, yağış, ildırım, dolu və ya qar kimi əlverişsiz hava şəraitində fəaliyyət göstərmir. Bu tədbirlər ziyarətçilərin təhlükəsizliyinin təmin olunması və hər kəsin rahat istirahətinə xidmət edir”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

