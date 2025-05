13 aprel tarixində keçirilmiş 9-cu siniflərin buraxılış imtahanlarının nəticələri elan olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, imtahanlarda iştirakı nəzərdə tutulan 51237 nəfərdən 337 nəfər imtahana gəlməyib.

Tələb olunan imtahan qaydalarını pozduğu üçün 6 nəfərin nəticəsi ləğv olunub.

