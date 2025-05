Aprelin 13-də 9-cu sinif şagirdləri üçün keçirilən buraxılış imtahanında daha bir şagird 300 bal toplayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlardan biri də Dəniz Hüseynzadədir.

O, Ə.Zeynallı adına Bakı şəhəri 302 saylı tam orta məktəbin şagirdidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.