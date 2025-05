Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün ll və III ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, imtahanların doğru cavab etalonları açıqlanıb.

ll qrup üzrə düzgün cavablar:

//dim.gov.az/CkImage/2-ci_qrup_sayt_1748165985.pdf

III qrup üzrə düzgün cavablar:

//dim.gov.az/CkImage/3-cu_qrup_sayt_1748166041.pdf

