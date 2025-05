Yevlax rayonunda traktorun aşması ölümlər nəticələnib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Yevlax rayon ərazisində traktorun aşması nəticəsində Mingəçevir şəhər sakini 1993-cü il təvəllüdlü F.Mustafayev aldığı xəsarətdən hadisə yerində keçinib.

Xəsarət alan 1988-ci il təvəllüdlü N.Bəkirovdur. O, Mingəçevir şəhər Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

