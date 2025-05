Moskvada ilin ən isti günü olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, havanın temperaturu 27 dərəcəyə təşkil edib.

Qeyd edilib ki, bu rəqəmlər iqlim normasını 6 dərəcə üstələyir.

Bildirilib ki, meteorologiya tarixində mayın 25-i üçün mütləq rekord 20 il əvvəl müəyyən edilib və müsbət 31.5 dərəcə təşkil edib.

