Daha iki komanda Bakıda keçirilən minifutbol üzrə dünya çempionatında 1/8 finala vəsiqə qazanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Bosniya və Herseqovina ilə Polşa millisi bu raundda iştirak hüququ əldə ediblər.

Tərəflər F qrupunun III turunda üz-üzə gəliblər. Milli Gimnastika Arenasında gerçəkləşən qarşılaşma heç-heçə yekunlaşıb - 1:1.

Xallarının sayını 5-ə çatdıran hər iki komanda növbəti raunda yüksəlib.

F qrupunun Qazaxıstan - ABŞ matçı saat 20:45-də başlayacaq. Hər iki kollektivin 1 xalı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.