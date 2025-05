Moldova Prezidenti Maya Sandu Gürcüstanın keçmiş prezidenti Salome Zurabişvilini Respublika ordeni ilə təltif edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, fərman Gürcüstanın Müstəqillik Gününü qeyd etdiyi mayın 26-da dərc edilib.

Qeyd edək ki, Respublika ordeni Moldovanın ali dövlət mükafatıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.