Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasında sonuncu - 34-cü turda "Ən-Nəsr" səfərdə "Əl-Fateh"in qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyun meydan sahiblərinin 3-2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Məğlubiyyətə baxmayaraq, "Ən-Nəsr" çempionatı 3-cü pillədə başa vurararaq, Asiya Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanıb.

