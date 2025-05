Səyyahlar dağda xəzinə tapdılar

Çexiyadakı Krkonose dağlarında gəzintiyə çıxan iki səyyah xəzinə tapıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar qayaların arasında qızıl bilərziklər, yüzlərlə sikkələr və digər qədim artefaktların olduğu qutu tapıblar. Səyahətçilər tapdıqları qutunu Şərqi Bohemiya Muzeyinə təhvil veriblər. Mütəxəssislər əşyaların tarixini araşdırır. Muzeydən bildirilib ki, qutudakı pulların heç biri Çexiyaya aid deyil. Bu, xəzinənin yerli deyil, beynəlxalq tarixə malik olduğunu nümayiş etdirir. Ən yeni sikkənin 1921-ci ilə aid olması tədqiqatçıları təəccübləndirib.

Kolleksiya ikinci dünya müharibəsindən əvvəl bölgədən qaçan yəhudi və ya çex vətəndaşlarına aid ola biləcəyi hesab edilir. Digər ehtimal isə xəzinənin 1945-ci ildə alman mühacirəti zamanı gizlədildiyi irəli sürülür.

