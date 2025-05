Ronaldo yeni mövsümdə bu klubda oynayacaq - Müqavilə imzaladı

Kriştiano Ronaldo karyerası ilə bağlı qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu "Əl-Nəsr"də qalmağa üstünlük verib. "Foot Mercato"da dərc edilən xəbərə götə, tərəflər arasında razılıq əldə edilib. Futbolçunun klubla yeni müqavilə imzaladığı irəli sürülür.

Bundan əvvəl, “Əl-Nəssr”in idman direktoru Fernando Hierro portuqaliyalı ulduzu komandada saxlamaq istədiklərini bildirib. O, “Kriştiano bu ölkədə futbolu dünyaya açdı. O, fenomendir. Səudiyyə Ərəbistanı Liqasını dünyaya açacaq cəsarəti var. Bu, qeyri-adi dönüş nöqtəsidir. Onun transferindən sonra bura yüksək səviyyəli oyunçular gəldi” - deyə bildirib.

