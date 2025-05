Osimheni ulduz futbolçu ilə dəyişmək istəyirlər

Premyer Liqa nəhəngi "Mançester Yunayted" Viktor Osimhen üçün “Napoli”yə Hojlundu təklif edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər arasında danışıqlar davam edir. İtaliya mediasında dərc edilən xəbərə görə, 64 milyon funt-sterlinqə “Atalanta”dan transfer olunan Hojlund "Mançester Yunayted"də uğurlu oyun ortaya qoya bilməyib. İcarə əsasında “Qalatasaray”da çıxış edən Viktor Osimhen isə 36 qola imza atıb. Bundan əvvəl, Viktor Osimhenin “Əl-Hilal” klubu ilə razılığa gəldiyinə dair iddialar dərc edilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.