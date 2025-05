72-ci Dünya Gözəllik müsabiqəsinin qalibi seçilib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, builki müsabiqənin qalibi Tayland təmsilçisi Suçata Çuanqsri olub.

İkinci yerə Efiopiya təmsilçisi Hasset Dereje Admassu, üçüncü yerə isə Polşanı təmsil edən Maya Klajda layiq görülüb.

