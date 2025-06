Ukrayna Avropa İttifaqına daxil olarsa, Avropa sənayesini dəstəkləmək üçün ayrılan bütün resursları mənimsəyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Macarıstanın baş naziri Viktor Orban belə açıqlama verib. O bildirib ki, bəzi dairələr avropalıların pullarının hara getməsinə önəm vermir. Orban, “Ukrayna Avropa ailələrini, Avropa fermerlərini və Avropa sənayesini gücləndirmək üçün indiyə qədər xərclədiyimiz hər avro, forint və zlotiyi mənimsəyəcək” - deyə bildirib.

O, Macarıstan vətəndaşlarını Ukraynanın Avropa İttifaqına mümkün üzvlüyü ilə bağlı sorğuda fəal iştirak etməyə çağırıb və belə bir addımın mümkün nəticələri ilə bağlı narahatlığını ifadə edib.

