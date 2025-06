Faciəvi şəkildə ölən ailə üzvlərinin FOTOSU

Sabirabad rayonunun Muğan Gəncəli kəndində evdə baş verən yanğında ölən bir ailənin 4 üzvü dəfn olunub.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, Tural İmanov, həyat yoldaşı, Safalı İmanova, övladları Osmanbəy və Esma doğulduqları kənddə torpağa tapşırılıblar.

Qeyd edək ki, iyunun 3-dən 4-ə keçən gecə baş vermiş hadisə nəticəsində 1989-cu il təvəllüdlü İmanov Tural Ağasəf oğlu, həyat yoldaşı, 2002-ci il təvəllüdlü İmanova Safalı Qorxmaz qızı, övladları 2020-ci il təvəllüdlü İmansoy Osmanbəy Tural oğlu və 2024-cü il təvəllüdlü İmansoy Esma Tural qızı həyatını itirib.

Teleqraf yanğında ölən ailənin fotolarını təqdim edir:

