Fransada mövsümün son həftəsində keçirilən oyunlarda 2 futbolçu cəzalandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nemanya Matiç və Əhməd Həsənə 4 oyunluq cəza verib.

Buna səbəb futbolçuların LGBT-nin simvolu olan bayrağı qollarında gizlətmələridir.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl hücumçu Mustafa Məhəmməd LGBT təbliğat formasını geyinməkdən imtina etdiyi üçün komandadan uzaqlaşdırılıb və cərimələnmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.