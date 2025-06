Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan 9-10 iyun tarixlərində Fransanın Nitsa şəhərinə işgüzar səfər edəcək.

Metbuat.az bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Ararat Mirzoyan Fransanın Xarici İşlər Nazirinin dəvəti ilə nazir BMT-nin Okean üzrə 3-cü Konfransında iştirak edəcək.

