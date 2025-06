Prezident İlham Əliyev Fərman imzaladı

Prezident İlham Əliyev Dövlət Komissiyası haqqında Əsasnaməyə dəyişiklik edilməsi barədə Fərman imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev “Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası haqqında Əsasnamə”yə dəyişiklik edilməsi barədə yeni Fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən, 2001-ci il 18 iyul tarixli, 536 nömrəli Prezident Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Əsasnamənin 4.9-cu bəndinin birinci abzasında yer alan “8” rəqəmi “15” rəqəmi ilə əvəz olunub. Bu dəyişiklik Dövlət Komissiyasının tərkibinin genişləndirilməsini nəzərdə tutur.

Sənəddə, həmçinin, Nazirlər Kabinetinə bu Fərmandan irəli gələn məsələlərin həll olunması tapşırılıb.

