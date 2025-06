Qeyri-iş günlərində qatarlar yeni qrafiklə işləyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Abşeron dairəvi marşrutu üzrə qatarlar 14 və 16 iyun tarixlərində şənbə, 15 iyunda isə bazar gününün qrafiki ilə hərəkət edəcək.

Bu barədə “Azərbaycan Dəmir Yolları” (ADY) QSC məlumat yayıb.

