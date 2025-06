UEFA yeni qərar qəbul edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2026/27 mövsümündən etibarən avrokubokların liqa mərhələsində son 2 mövsümdə qarşılaşmış komandalar yeni mövsümdə üz-üzə gələ bilməyəcək. Bunun qarşısı püşkatma ilə alınacaq.

Bu barədə Almaniyanın "BILD" nəşri məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, avrokuboklarda liqa mərhələsi bu mövsümdən etibarən başlayıb. Çempionlar Liqası və Avropa Liqasında bu mərhələdə 8 oyun, Konfrans Liqasında isə hər komanda 6 oyun keçirir.

