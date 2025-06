​“Tolerantlıq Azərbaycan xalqının ruhuna hopub” - Seymur Verdizadə

"Azərbaycan dünyanın ən tolerant ölkələrindən biridir. Dilindən, dinindən, irqindən asılı olmayaraq hər bir şəxs bizim ölkəmizdə özünü azad, rahat hiss edə bilər. Azərbaycanda insanların siyasi hüquqlarını dövlət, mənəvi rahatlığını isə cəmiyyət təmin edir".

Bu sözləri Mətbuat.az-a açıqlamasında tanınmış jurnalist Seymur Verdizadə deyib.

Jurnalist qeyd edib ki, humanizm, xeyirxahlıq, tolerantlıq kimi nəcib keyfiyyətlər Azərbaycan xalqının ruhuna hopub: "Min illərdi bu dəyərlər nəsillərdən-nəsillərə ötürülür. Özünü demokratiyanın beşiyi sayan ölkələr Azərbaycan təcrübəsini öyrənməli, tətbiq etməlidirlər".

Seymur Verdizadə bildirib ki, Azərbaycan xalqının birliyi, cəmiyyətdə hakim olan sağlam mənəvi muhit 44 günlük Vətən müharibəsində şanlı qələbəmizi təmin edən başlıca faktorlardan idi: "Bu birliyin, həmrəyliyin sayəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə quruculuq-abadlıq işləri aparılır, Qarabağ, Şərqi Zəngəzur dirçəldilir. Əminəm ki, Azərbaycan xalqı keçmişi ilə öyündüyu kimi gələcəyi ilə də qürur duyacaq".

