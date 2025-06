242 nəfər həlak olub - tibb tələbələri arasında ölənlər var

Hindistanın Əhmədabad hava limanı yaxınlığında təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində "Air India Boeing 787-8 Dreamliner"in göyərtəsində olan 242 nəfərin hamısı həlak olub.

Bu barədə Metbuat.az News18.com-a istinadən xəbər verir.

Hindistanın Əhmədabad aeroportu yaxınlığında sərnişin təyyarəsinin yataqxana binasına çırpılması nəticəsində ölənlərin sayı 170 nəfərə çatıb.

Rusiya mətbuatı Hindistanda təyyarə qəzası nəticəsində tibb kollecində təhsil alan 20-yə yaxın tələbənin həyatını itirdiyi ehtimalını irəli sürüb.

"News18" agentliyi isə hadisə nəticəsində 30 tələbənin xəsarət aldığını yazıb.

