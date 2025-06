Bərdə şəhər Milli Qəhrəman Elgiz Kərimov adına 4 nömrəli tam orta məktəbə yeni direktor təyin olunub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, direktor vəzifəsinin səlahiyyətləri Nurlana Qasımovaya həvalə edilib.

O, həmin məktəbdə 13 ildir ibtidai sinif müəllimi kimi fəaliyyət göstərir.

Qeyd edək ki, məktəbin keçmiş direktoru Tofiqə Məmmədova olub.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.