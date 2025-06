2025-ci ildə 91 nəfərə elmi ad verilib.

Bu barədə Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasından bildirilib.

Qeyd olunub ki, il ərzində 21 nəfərə professor, 70 nəfərə isə dosent elmi adı verilib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

