2025-2026-cı tədris ili üzrə bu günə qədər 113 min nəfərə yaxın uşağın birinci sinfə qəbulu tamamlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Eşqi Bağırov məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, proses sentyabrın 12-inə qədər davam edəcək.

