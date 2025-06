7 nömrəli tam orta məktəbdə “Son Zəng” tədbiri keçirilib - FOTOLAR

Səbail rayonu M.Rahim adına 7 nömrəli tam orta ümümtəhsil məktəbində “Son Zəng” tədbiri keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbir Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlanıb.

Tədbiri giriş sözü ilə açan məktəbin direktoru Könül Təhməzova məzunları təbrik edib və 2024-2025-ci tədris ilində əldə olunan nəaliyyətlərdən və uğurlardan danışıb.

Tədbirdə Səbail Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini Kəmalə Həşimova iştirak edib.

Tədbir məktəbin məzunlarının hazırladığı maraqlı çıxışlarla davam edib.

