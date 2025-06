Nikaraqua tarixində ilk qadın Prezident Violeta Barrios de Çamorro uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun oğlu məlumat yayıb.

95 yaşlı sabiq dövlət başçısı Kosta-Rikanın San-Xose şəhərində dünyasını dəyişib.

