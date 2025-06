III qrup üzrə yüksək keçid balı olan ixtisaslar - Siyahı

Ötən həftə Dövlət İmtahan Mərkəzi II və III ixtisas qrupları üzrə bu il mayın 25-də keçirilmiş qəbul imtahanının nəticəsini elan etdi.

III ixtisas qrupu üzrə ən yüksək nəticə 697.5 bal oldu. Məlumata görə, bu il III ixtisas qrupuna 15 min 483 plan yeri ayrılıb. 2024-cü ildə isə bu rəqəm 15 min 459 olub.

Metbuat.az Teleqraf.az-a istinadən 2024-cü il üzrə III qrupun yüksək ballı ixtisaslarını təqdim edir:

Bakı Dövlət Universiteti

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi 539.1 (539.1)

Beynəlxalq münasibətlər (tədris ingilis dilində) 481.5 (481.5)

Dövlət və ictimai münasibətlər 536.4 (601.9)

Dövlət və ictimai münasibətlər (tədris ingilis dilində) 582.3 (602.1)

Hüquqşünaslıq 612.8 (613.9)

Hüquqşünaslıq (tədris ingilis dilində) 660.3 (660.3)

Tarix müəllimliyi 439.0 (500.6)

Tarix (tədris ingilis dilində) 539.6 (539.6)

Sosial iş (tədris ingilis dilində) 527.7 (527.7)

Azərbaycan Dillər Universiteti:

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi 525.3 (525.3)

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (tədris ingilis dilində ) 547.0 (547.0)

Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı) 504.5 (504.5)

Tərcümə (ingilis dili üzrə) 504.3 (504.3)

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

Beynəlxalq münasibətlər 507.2 (507.2)

Dövlət və ictimai münasibətlər 604.4 (604.4)

Hüquqşünaslıq 659.0 (659.0)

Politologiya 570.8 (570.8)

ADA Universiteti

Beynəlxalq münasibətlər (tədris ingilis dilində) 538.5

Dövlət və ictimai münasibətlər (tədris ingilis dilində) 589.1

Hüquqşünaslıq (tədris ingilis dilində) 627.4

Kommunikasiya və rəqəmsal media (tədris ingilis dilində) 566.3

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi 405.0 (506.6)

Hüquqşünaslıq 574.6 (617.8)

