Təhsilverənlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin ilk günü müəllim ən yüksək nəticəyə imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Gəncə şəhər N.Nərimanov adına 25 nömrəli tam orta məktəbin riyaziyyat müəllimi Fəridə Qurbanova bu mərhələdə maksimum nəticə – 60 bal toplayaraq yüksək göstərici ilə fərqlənib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.