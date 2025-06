19 iyunda keçirilən sertifikatlaşdırma prosesində Lənkəran-Astara Regional Təhsil İdarəsi üzrə iki müəllim maksimum (60 bal) nəticə göstərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Masallı şəhəri N.Nərimanov adına 2 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbinin coğrafiya müəllimi Azad Mustafayev maksimum bal toplayıb.

Cəlilabad şəhəri Ş.İ.Xətai adına 4 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbinin coğrafiya müəllimi Rəvan İmanov da eyni nəticə göstərib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.