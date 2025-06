Cəlilabaddan olan müəllim maksimum bal topladı

Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan təhsilverənlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin test imtahanı mərhələsində Rəvan İmanov maksimum nəticə - 60 bal toplayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o, Cəlilabad şəhəri Şah İsmayıl Xətai adına 4 nömrəli tam orta məktəbin coğrafiya müəllimidir.

R.İmanov Cəlilabad rayonunda anadan olub. Ali təhsilini Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində alıb.

Qeyd edək ki, test imtahanı mərhələsi 18-20, 24 və 25 iyun tarixlərində Naxçıvan şəhəri də daxil olmaqla, ölkənin 19 müxtəlif şəhəri üzrə 39 imtahan mərkəzində təşkil edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.