Bu ölkə dəhşətli silahlarını İrana verə bilər - Gedişat dəyişir

Şimali Koreya lideri Kim Çen In İsraillə müharibədə İrana açıq dəstək verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, İrana ehtiyac olarsa, lazımi dəstəyi veriləcəyini irəli sürüb. Şimali Koreya liderinin İrana dəstək verə biləcəkləri barədə açıqlaması Tehran cəbhəsinə hərbi yardımın mümkünlüyünü gündəmə gətirib. Hərbi mənbələrə görə, Şimali Koreya İrana “Hwasong-16B” raketləri verə bilər. Kim Çen In “Hwasong-16B”ni müdafiə texnologiyasının zirvəsi adlandırmışdı. Ekspertlər Kim Çen Inın bəyanatını təkcə siyasi addım kimi deyil, həm də strateji addım kimi şərh ediblər.

Qeyd edək ki, Kim Çen In Şimali Koreyanın İranın yanında olduğunu açıqlayıb. Kim Çen In, “Müttəfiqimiz İrana qarşı istənilən təhlükəyə qətiyyətlə cavab verəcəyik. Qlobal imperializmin muzdlularına xəbərdarlıq edirik" - deyə bildirib.

