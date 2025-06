Messi Ronaldo barədə danışdı

Lionel Messi rəqibi Kriştiano Ronaldo ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, Ronaldo ilə arasında heç bir ədavət və fikir ayrılığı yoxdur. Messi Ronaldo ilə dost olmadığını ifadə edib.

Messi “Dsports”a müsahibəsində, “Mən Kriştiano Ronaldo və onun karyerasına çox hörmət edirəm və heyranam, çünki o, hələ də yüksək səviyyədə yarışır. Bizim aramızda rəqabət meydanda idi. Hər birimiz komandamız üçün ən yaxşısını etmək istəyirdik. Təbii ki, hər şey meydanda qaldı. Meydandan kənarda biz çox normal insanlarıq. Əlbəttə, biz dost deyilik, çünki birlikdə vaxt keçirmirik, lakin biz həmişə bir-birimizə böyük hörmət göstərmişik” - deyə bildirib.

