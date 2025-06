Göygöl rayonunda idarəetməni itirən sürücü avtomobilini işıq dirəyinə çırpıb.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Yeni Qızılca kəndində qeydə alınıb.

"Opel" markalı avtomobilin qəzaya uğrması nəticəsində üç nəfər xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.

