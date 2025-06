“İlkin səhiyyə xidməti çərçivəsində psixoloji xidmətlər icbari tibbi sığorta hesabına göstərilir”.

Bunu Metbuat.az-a açıqlamasında İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Leyla Lətifova söyləyib.

O qeyd edib ki, vətəndaşlar psixoloji dəstək xidmətindən yararlanmaq üçün aidiyyəti üzrə ilkin səhiyyə müəssisələrinə – ailə sağlamlıq mərkəzlərinə, poliklinikalara, kənd həkim məntəqələrinə müraciət edə bilərlər.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

