Bu imtahanda 43 nəfər uğur qazandı

Dövlət İmtahan Mərkəzinin 23 iyun 2025-ci il tarixində keçirdiyi Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətində həqiqi hərbi xidmətə və mülki işə qəbulla bağlı test imtahanında 131 namizəd iştirak edib.

Bu barədə Metbuat.az-a DİM-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, imtahan nəticələrinə əsasən, 43 nəfər tələb olunan şərtləri ödəyərək uğur qazanıb.

İmtahan elektron qaydada 3 saat müddətində aparılıb və namizədlərə biliklərini nümayiş etdirmələri üçün zəruri şərait yaradılıb. Namizədlər imtahanı yekunlaşdırdıqda və ya imtahan üçün ayrılan vaxt başa çatdıqda nəticələrlə tanış olmaq imkanına malik olublar. Nəticələr həmçinin sabah gün ərzində DİM-in saytında yerləşdiriləcək.

İmtahan nəticələri ilə bağlı Apellyasiya Komissiyası 24 – 25 iyun tarixlərində saat 14:00-dan 17:00-dək Dövlət İmtahan Mərkəzinin əsas inzibati binasında fəaliyyət göstərəcək. Ünvan: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Akademik Həsən Əliyev küçəsi, 299.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.