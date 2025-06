“Təbrik edirəm, dünya, artıq sülh zamanıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp “Truth” sosial şəbəkəsində yazıb.

Amerika lideri başqa bir paylaşımında isə İranın Qətərdəki ABŞ hərbi bazasına zərbə endirməsindən əvvəl hücumla bağlı xəbərdarlıq etdiyi üçün ona təşəkkür edib.

