Müəllimlərin İşə Qəbul imtahanları iyul ayında keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev jurnalistlərə açıqlmasında deyib.

Nazir qeyd edib ki, dəqiq tarix barədə daha sonra ətraflı məlumat veriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.