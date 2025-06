Zəhra Süleymanova imtahanda maksimum nəticə göstərdi - FOTO

Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan təhsilverənlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin test imtahanı mərhələsində Zəhra Süleymanova 60 bal toplamaqla maksimum nəticə əldə edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Zəhra Süleymanova İsmət Qayıbov adına Sumqayıt şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbində Biologiya müəllimi kimi fəaliyyət göstərir.

Qeyd edək ki, təhsilverənlərin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi məqsədilə keçirilən test imtahanı mərhələsi 18-20, 24 və 25 iyun tarixlərində Naxçıvan şəhəri də daxil olmaqla, ölkənin 19 müxtəlif şəhərində yerləşən 39 imtahan mərkəzində təşkil olunur.

