Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan təhsilverənlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin test imtahanı mərhələsində Nərgiz Əliyeva təhsilverənlərin sertifikatlaşdırılması prosesində 60 bal toplayaraq maksimum nəticə əldə edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o, Gəncə şəhər Mir Cəlal Paşayev adına 39 nömrəli tam orta məktəbin biologiya müəllimidir.

